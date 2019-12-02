Между сёлами Любимовка и Фруктовое провалился отремонтированный участок дороги

Поисково-спасательное подразделение «Учкуевка» оперативно отреагировало и прибыло на место происшествия. Спасатели обнаружили и огородили аварийный участок. Информацию о нём передали в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Эта часть дороги была недавно отремонтирована, сообщает пресс-служба Центра Гражданской защиты Севастополя.

На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о провале асфальтового покрытия на участке автодороги между сёлами Любимовка и Фруктовое.

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