Между сёлами Любимовка и Фруктовое провалился отремонтированный участок дороги

На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о провале асфальтового покрытия на участке автодороги между сёлами Любимовка и Фруктовое.
Эта часть дороги была недавно отремонтирована, сообщает пресс-служба Центра Гражданской защиты Севастополя.
Поисково-спасательное подразделение «Учкуевка» оперативно отреагировало и прибыло на место происшествия. Спасатели обнаружили и огородили аварийный участок. Информацию о нём передали в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь