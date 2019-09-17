Меркель считает, что в 2014 году произошла не аннексия, а сецессия Крыма

17 сентября 2019     11
Меркель считает, что в 2014 году произошла не аннексия, а сецессия Крыма

Преподаватель философии права и уголовного права Гамбургского университета Райнхард Меркель считает, что события, произошедшие в Крыму в 2014 году, не подпадают под определение «аннексия».  Это был не «насильственный захват территорий» Россией, а «сецессия» – отделение от Украины, которое произошло по воле подавляющего большинства жителей полуострова. Об этом профессор Меркель заявил в интервью изданию InfoSperber.

Он оценивает события, исходя из норм международного права. С одной стороны, говорит преподаватель Гамбургского университета, крымские власти нарушили конституцию Украины, решив провести референдум. Однако Россию законы другого государства ни к чему не обязывали, цитирует Меркеля ИноТВ, хотя правительство России также дважды нарушило нормы международного права, в первом случае разрешив своим войскам передвигаться за пределами военной базы, а во втором – признав результаты референдума и присоединив Крым.

Результаты референдума показали истинное желание подавляющего большинства жителей полуострова вернуться в состав России, убеждён эксперт. В связи с этим называть произошедшие в марте 2014 года события «аннексией» нельзя. По международному праву «аннексией» называется насильственный захват территорий одного государства другим. Такое абстрактное определение оставляет пространство для ложных интерпретаций, одно из которых и легло в основу обвинений Запада в адрес России.

В Крыму же произошла не «аннексия», а «сецессия», то есть объявление государственной независимости, подтверждённое результатами референдума, и отделение от Украины. Референдум и присоединение в таком случае исключают возможность «аннексии», говорит Меркель, даже, если были нарушены нормы международного права. Разница между «аннексией» и «сецессией» такая же, как между словами «отобрать» и «принять», объясняет профессор.

Источник: Вести.Севастополь

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