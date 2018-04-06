Городские мероприятия к Светлому Христову Воскресению

6 апреля 2018     121
Городские мероприятия к Светлому Христову Воскресению

8 апреля — самый светлый и радостный для христиан праздник – Светлое Христово Воскресение! Вне зависимости от религиозных убеждений, все мы рассчитываем на нежное весеннее тепло, молодую листву, на мир и радость в душе и все прочие атрибуты праздника, включая общество друзей и близких.

В праздник Воскресения Христова в разных районах Севастополя пройдут богослужения и народные гуляния. Основные – в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе и на площади рядом с ним.

 
Расписание событий на 8 апреля в микрорайоне Радиогорка:

В 17.00 у причала катеров: встреча Благодатного огня из Иерусалима и крестный ход до храма святого апостола Филиппа.

В 17.20 возле магазина “Диана”: детская развлекательная программа.

В 18.00 – концерт и раздача Благодатного огня.

В 23.30 в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе начнется чин полунощницы с каноном Великой Субботы. Освящение куличей – с 4.00 до 14.00.

В 23.00 полунощница в храме Святителя Николая Чудотворца (Камышовая бухта).

В 23.20 пасхальная полунощница в Покровском соборе. В 0.00 – Крестный Ход. После окончания Литургии и до 16.00 – освящение снеди.

 
По материалам севулицы.рф

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