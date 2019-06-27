Место новой ярмарки определят севастопольцы

27 июня 2019     10
Место новой ярмарки определят севастопольцы

Сделать для жителей Гагаринского района небольшой продовольственный рынок между домом №18 по улице Колобова и домом №24 на Столетовском проспекте городские власти предложили в начале июня. Но отдавать пустырь под прилавки люди не захотели. Тем более они считают эту территорию придомовой.

«Мы очень против застройки рынка. Во-первых, здесь общественный транспорт останавливается, здесь проезжают пожарные машины, которые просто летят на вызовы, здесь гуляют дети. То есть у нас не будет больше двора, будет либо парковка, либо проезжая часть для приезжающих-отъезжающих автомобилей», – говорит Юлия Муспаева, житель дома на улице Колобова, 18.

Однако статус территории спорный. Согласно публичной кадастровой карте только часть земельного участка относится к дому.

«Если мы сейчас говорим, что мнение общественности против организации здесь ярмарки, безусловно правительство его поддерживает и никакой ярмарки здесь не будет», – говорит Вадим Кирпичников, руководитель главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя.

На встрече с местными жителями сразу же обсудили, во что превратится пустующий земельный участок. Более 75% процентов опрошенных проголосовали за организацию парковки с минимальным озеленением на этом месте.

Чтобы решить вопрос со строительством мини-рынка, власти города предлагают объединиться жителям всего Гагаринского района. Они смогут выбрать альтернативную площадку для фермерской ярмарки и сообщить о своем решении в департамент имущественных и земельных отношений. Территория не должна нарушать чужих прав и её вновь будут согласовывать с жителями ближайших домов.

Екатерина Копыткова, Сергей Буторин, Наталья Бабкевич, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Вести Севастополь 26.06.2019
Вести Севастополь 26.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Газовое топливо, Глонасс и кондиционеры. В Севастополь поступили новые пассажирские автобусы. – Как облик города зависит …


Место новой ярмарки определят севастопольцы
Место новой ярмарки определят севастопольцы

Сделать для жителей Гагаринского района небольшой продовольственный рынок между домом №18 по улице Колобова и домом №24 на Столетовском проспекте …


Авиабомбу времен ВОВ взорвали в Севастополе
Авиабомбу времен ВОВ взорвали в Севастополе

Снаряд времен Великой отечественной войны уничтожили севастопольские пиротехники, сообщила пресс-служба МЧС по городу. Авиабомбу SD-50 весом в 50 килограммов обнаружили …


Первый Крымский фестиваль адаптивного вейкборда стартовал в Севастополе
Первый Крымский фестиваль адаптивного вейкборда стартовал в Севастополе

Любители экстрима собрались в районе горы Гасфорта. Адаптивный вейкборд – экстремальный вид спорта, который сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, …


Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию
Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Россия выполнит контракт на поставку в Турцию зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 «Триумф» до конца 2019 года. Об этом заявила …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты