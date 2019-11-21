Мест стихийной торговли в Севастополе стало меньше

Несанкционированную торговлю продуктами в полукилометре от администрации Нахимовского района выявила проверка, которую провели представители правительства Севастополя и районные власти.

Сладости и фрукты прямо с земли, рядом со входом на Малахов курган продавали несколько торговцев. Документы на товар они предоставить не смогли. Проверяющие составили протоколы об административном правонарушении.

«Раньше за рейд мы могли по 5 протоколов составить, иногда даже больше. Сейчас когда два, когда один. Бывает какие-то новенькие появляются, мы им объясняем всю эту ситуацию, и больше с тех пор мы их никогда не встречаем», – говорит Вера Дорожкина, главный специалист отдела жилищного контроля и благоустройства администрации Нахимовского муниципального округа. «Суды более активно стали принимать решения о наложении взысканий на виновных. Соответственно, будем надеяться, что, увеличивая эту работу, мы всё-таки поборем это явление», – уверен Александр Данилов, начальник отдела департамента по территориальному развитию и взаимодействию с ОМС г.Севастополя.

Меру ответственности продавцов определит суд. За несанкционированную торговлю каждому грозит штраф до 5 тысяч рублей. Подобные рейды, по словам представителей городского правительства, проходят еженедельно и будут продолжаться.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь