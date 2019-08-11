МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Севастополь

Министерство иностранных дел Украины выразило “решительный протест” в связи с поездкой Президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым и Севастополь. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства.

«Эта поездка, как и все предыдущие, несогласованные с украинской стороной, посещения российскими чиновниками временно оккупированного региона Украины, является грубим нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства», – говорится в сообщении.

Владимир Путин стал почетным гостем юбилейного 10-го байк-шоу мотоклуба “Ночные волки”, которое состоялось 10 августа в Севастополе на горе Гасфорта. Президент приехал в черной кожаной куртке на мотоцикле “Урал”. За ним на пассажирском сиденье сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Республики Крым Сергей Аксенов.



Источник: Вести.Севастополь