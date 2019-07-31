Министр культуры России проводит в Севастополе совещание по развитию музеев

31 июля 2019     12
Министр культуры России проводит в Севастополе совещание по развитию музеев

Совещание посвящено двум музеям-заповедникам: Военно-историческому и Херсонесу Таврическому.

В связи с огромной территорией Херсонеса Владимир Мединский уже предложил руководству музея сделать третью входную группу. Также до конца этого года или в начале следующего там откроется музейное кафе. Предстоит привести в порядок парк миниатюр. Он должен стать похожим на дворцовые сады.

Директор Херсонеса Таврического Елена Морозова озвучила федеральному министру и проблемы: очень медленно идет строительство нового фондохранилища. Оно было готово на 76%, но четыре месяца назад работы фактически остановились.

Мединский заявил, что потребуется провести еще одно – уже закрытое – совещание по вопросу строительства фондохранилища при участии представителей подрядчика, правительства города и Херсонеса Таврического. 

Но, скорее всего, для завершения стройки придется искать нового подрядчика, как это уже сделали на реконструкции Исторического бульвара. С этого дня к работам там приступает та же компания, что работала на Малаховом кургане. Бульвар, по словам директора Военно-исторического музея-заповедника Николая Мусиенко, готов лишь на 25%. В определенной степени реконструкцию тормозят и археологические находки, которые постоянно обнаруживаются в ходе земляных работ. Число найденных предметов уже превысило 20 тысяч. 

Также Мусиенко сообщил, что началась подготовка проекта реконструкции комплекса на Сапун-горе.  Это было одно из поручений Владимира Путина, которые он дал по итогам своей поездки в Севастополь 18 марта.

Также сегодня на совещании было озвучено, что из бывшего кинотеатра «Украина» на улице Ленина, где сейчас находится выставочный зал военно-исторического музея, хотят сделать комплекс для показа патриотических фильмов и проведения лекций.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Жители Крыма решили заработать на нелегалах
Жители Крыма решили заработать на нелегалах

Крымские полицейские раскрыли схему легализации незаконных мигрантов, которую создали два жителя Симферопольского района. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба МВД …


ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном …


Министр культуры России проводит в Севастополе совещание по развитию музеев
Министр культуры России проводит в Севастополе совещание по развитию музеев

Совещание посвящено двум музеям-заповедникам: Военно-историческому и Херсонесу Таврическому. В связи с огромной территорией Херсонеса Владимир Мединский уже предложил руководству музея …


В Севастополе в киоске незаконно продавали пиво
В Севастополе в киоске незаконно продавали пиво

В Севастополе пресечена розничная продажа алкоголя в нестационарном объекте торговли. Реализация спиртного в таких местах запрещена. Владелец павильона понесет административное …


В пяти районах Якутии введён режим ЧС из-за лесных пожаров 
В пяти районах Якутии введён режим ЧС из-за лесных пожаров 

14:49 Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введён в пяти районах Якутии. РИА Новости «Режим ЧС введен в пяти районах …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты