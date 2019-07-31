Министр культуры России проводит в Севастополе совещание по развитию музеев

Совещание посвящено двум музеям-заповедникам: Военно-историческому и Херсонесу Таврическому.

В связи с огромной территорией Херсонеса Владимир Мединский уже предложил руководству музея сделать третью входную группу. Также до конца этого года или в начале следующего там откроется музейное кафе. Предстоит привести в порядок парк миниатюр. Он должен стать похожим на дворцовые сады.

Директор Херсонеса Таврического Елена Морозова озвучила федеральному министру и проблемы: очень медленно идет строительство нового фондохранилища. Оно было готово на 76%, но четыре месяца назад работы фактически остановились.

Мединский заявил, что потребуется провести еще одно – уже закрытое – совещание по вопросу строительства фондохранилища при участии представителей подрядчика, правительства города и Херсонеса Таврического.

Но, скорее всего, для завершения стройки придется искать нового подрядчика, как это уже сделали на реконструкции Исторического бульвара. С этого дня к работам там приступает та же компания, что работала на Малаховом кургане. Бульвар, по словам директора Военно-исторического музея-заповедника Николая Мусиенко, готов лишь на 25%. В определенной степени реконструкцию тормозят и археологические находки, которые постоянно обнаруживаются в ходе земляных работ. Число найденных предметов уже превысило 20 тысяч.

Также Мусиенко сообщил, что началась подготовка проекта реконструкции комплекса на Сапун-горе. Это было одно из поручений Владимира Путина, которые он дал по итогам своей поездки в Севастополь 18 марта.

Также сегодня на совещании было озвучено, что из бывшего кинотеатра «Украина» на улице Ленина, где сейчас находится выставочный зал военно-исторического музея, хотят сделать комплекс для показа патриотических фильмов и проведения лекций.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь