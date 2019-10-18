Министр культуры Чувашии пригласил севастопольцев в Чебоксары

С 16 по 18 октября в Крыму проходят дни чувашской культуры. Первые два дня мероприятия проходили в Симферополе и Евпатории, сегодня – в Севастополе. Во время праздничного концерта, министр культуры Чувашии Константин Яковлев, рассказал со сцены, что будет рад видеть всех жителей Севастополя и Крыма в следующем году в Чебоксарах. Там будет отмечаться столетний юбилей республики.

Кроме концертной программы в Севастопольском центре культуры и искусств была официальная часть – представители двух регионов подписали соглашение о культурном взаимодействии. Сотрудничество предполагает обмен творческими коллективами и улучшение связей между жителями Чувашии и Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь