Министр культуры Чувашии пригласил севастопольцев в Чебоксары

18 октября 2019     3
Министр культуры Чувашии пригласил севастопольцев в Чебоксары

С 16 по 18 октября в Крыму проходят дни чувашской культуры. Первые два дня мероприятия проходили в Симферополе и Евпатории, сегодня – в Севастополе. Во время праздничного концерта, министр культуры Чувашии Константин Яковлев, рассказал со сцены, что будет рад видеть всех жителей Севастополя и Крыма в следующем году в Чебоксарах. Там будет отмечаться столетний юбилей республики.

Кроме концертной программы в Севастопольском центре культуры и искусств была официальная часть – представители двух регионов подписали соглашение о культурном взаимодействии. Сотрудничество предполагает обмен творческими коллективами и улучшение связей между жителями Чувашии и Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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