Минкурортов Крыма создает ситуационный центр для туристов

Для помощи и информирования туристов, находящихся сейчас как за пределами страны, так и на полуострове, на базе call-центра горячей линии 8- 800- 511- 80- 18 министерство курортов республики создает ситуационный центр. Звонить туда можно бесплатно.

Специалисты центра в оперативном режиме будут отрабатывать все вопросы с руководством объектов размещения, с туроператорами и турагентами, доложил главе Крыма министр Вадим Волченко.

Всех туристов, которые пока еще остаются в других странах и тревожатся по поводу своего возвращения на Родину, Волченко попросил сообщить о себе по электронному адресу shtab@mtur.rk.gov.ru, либо позвонив на горячую линию.

Также россияне, оказавшиеся в сложной ситуации за рубежом, должны обязательно зарегистрироваться на сайте МИД РФ и заполнить по ссылке анкету Регистрация граждан, желающих попасть на Родину, связаться с консульством РФ в стране пребывания.

Сейчас в Крыму решается вопрос о помещении их на 14-дневный карантин.

По словам заместителя председателя Кабинета министров республики Игоря Михайличенко, есть информация о 43 жителях Крыма, которые пока не могут вылететь домой: десять человек находятся в Египте, 11 – в Турции, столько же в Таиланде, шестеро – в ОАЭ. На Шри-Ланке – один, в Доминикане и Абхазии – по двое.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта pressalert.ro

Источник: Вести.Севастополь