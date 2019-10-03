Минобороны выложило уникальное видео пяти островов, открытых в Арктике

3 октября 2019     23
Минобороны выложило уникальное видео пяти островов, открытых в Арктике

Итоги недели на четырех флотах России

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Из арктической экспедиции вернулись моряки Северного флота, открывшие пять новых островов в архипелаге Земля Франца-Иосифа

Морские пехотинцы Черноморского флота отработали элементы воздушно-десантной подготовки: прыжки с парашютом и десантирование «по-штурмовому».

– На Балтийском флоте прошли масштабные учения кораблей и авиации по уничтожению подводных лодок условного противника.

– На Тихоокеанском флоте корабли «Варяг» и «Адмирал Пантелеев» отправились в дальний морской поход.

Источник: Вести.Севастополь

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