Минобороны выложило уникальное видео пяти островов, открытых в Арктике

– На Тихоокеанском флоте корабли «Варяг» и «Адмирал Пантелеев» отправились в дальний морской поход.

– На Балтийском флоте прошли масштабные учения кораблей и авиации по уничтожению подводных лодок условного противника.

– Морские пехотинцы Черноморского флота отработали элементы воздушно-десантной подготовки: прыжки с парашютом и десантирование «по-штурмовому».

– Из арктической экспедиции вернулись моряки Северного флота, открывшие пять новых островов в архипелаге Земля Франца-Иосифа

Севастопольским автомобилистам приписывают лишние штрафы Региональные управления ГИБДД должны предпринять кокретные меры в том случае, если отсутствуют знаки, которые предупреждают об установленных камерах.Об этом рассказали …



Фрегат «Адмирал Макаров» провёл учения в Средиземном море После выхода с острова Корфу экипаж корабля отработал боевые упражнения. Моряки нашли, отследили и уничтожили подлодку условного противника со стрельбой …



Девять случаев лихорадки Западного Нила зафиксировано в Крыму Все заболевшие – жители Белогорского района. «В этом году в Белогорском районе были зарегистрированы девять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила», …



Самоходный трап протаранил самолет в российском аэропорту ural-trans.sledcom.ru Самоходный трап столкнулся с самолетом Airbus A-321 в аэропорту российского города. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте …

