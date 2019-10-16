Минстрой внесёт профилактику выпадения детей из окон в строительные нормы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России до конца года утвердит изменения в Своды строительных правил.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в министерство с соответствующим предложением.

«Надеюсь, что изменения, которые планирует внести Минстрой – это лишь один из первых шагов к решению проблемы выпадения детей из окон, потому что нерешённых вопросов ещё много. Например, принимаемые меры коснутся только новостроек, а как же вторичное жилье, там тоже живут дети», – приводит слова уполномоченного пресс-служба.

Ожидается, что застройщики будут устанавливать системы безопасности, предотвращающие их открывание детьми. Также по мнению Кузнецовой необходимо определить высоту ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, которая должна будет составлять не менее 1,2 метра.

По данным региональных уполномоченных по правам ребёнка, за три летних месяца выпали из окон и погибли 125 несовершеннолетних. В Севастополе в сентябре из окон выпала 6-летняя девочка и 9-месячный мальчик.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь