Минтранс назвал, кто займётся пассажирскими перевозками в Крым

Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым станет компания «Гранд Сервис Экспресс», сообщается на сайте Министерства транспорта России.

С инициативой выступила сама компания «Гранд Сервис Экспресс», которая была создана в 2002 году. Она специализируется на пассажирских перевозках повышенной комфортности по железной дороге. В том числе по маршруту Москва – Санкт-Петербург.

В Минтрансе отметили, что первые пассажиры смогут воспользоваться рейсами Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь уже в нынешнем году. Росжелдором разработаны маршруты и расписания поездов, которые станут частью единой системы железнодорожного сообщения страны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь