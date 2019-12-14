Мировой центр развития классического искусства предложил создать в Ялте бразильский балетмейстер

Вице-президент Международного союза деятелей хореографии Альфредо Боржес из Бразилии предложил открыть в Крыму мировой центр развития классического искусства, в первую очередь балета.

Как сообщают РИА Новости Крым, такое предложение он озвучил на встрече с главой администрации Ялты Иваном Имгрунтом, потому что он считает Ялту как раз тем городом, где этот центр может быть построен.

«На сегодняшний день нет какого-то конкретного города, который можно было бы назвать мировым центром классического искусства. Мы подумали о том, что такой центр можно было бы создать в Ялте, поскольку этот город имеет большое культурное наследие», — заявил Альфредо Боржес.

Кроме классического балета, там могли бы развиваться музыка и живопись. Также Боржес предложил Ялте наладить побратимские связи с одним из городов Бразилии в рамках БРИКС.

Имгрунт в свою очередь рассказал гостю, что в Ялте собираются строить дворец культуры, и вот как раз на его базе можно было бы открыть такой центр. Он обещал подготовить обращение в министерство культуры Крыма и к главе республики с просьбой поддержать реализацию в Ялте этого проекта или найти другое место для создания будущего центра развития классических искусств.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь