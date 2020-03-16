«Миссис Крым» представит Россию на конкурсе в Китае

Победительница конкурса красоты и материнства отправится на конкурс «Mrs Global» в китайский город Шэньчжэнь.

В Севастополе 4 апреля выберут лучшую красавицу города, которая будет состязаться на общекрымских соревнованиях. «Миссис Крым», одержавшая победу на региональном этапе, будет состязаться с красавицами всего мира в Китае.

В прошлом году на конкурсе «Mrs Global» крымчанка Анастасия Башкова заняла второе место.

Отборочные этапы конкурса проводятся в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Саках, Ялте и других городах Крыма. К участию допускаются девушки старше 21 года, состоящие в браке или имеющие детей, сообщает «КП-Севастополь».

Организатор конкурса в Крыму Наталья Барбашова надеется на то, что ситуация с коронавирусом стабилизируется и не помешает запланированным мероприятиям.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь