Митрополит Тихон (Шевкунов) посетил Херсонес

Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов) обсудил директором музея-заповедника Еленой Морозовой реставрацию исторических памятников, которая проводится при поддержке фонда “Моя история”. В 2019 году музей подготовит проект реставрации сигнального колокола со смотровой площадкой и балюстрадой, в 2020 году – подземного храма и Крещальни (баптистерии). Со следующего года в “Херсонесе Таврическом” также начнётся мониторинг береговой линии. На него, по словам Морозовой, средства выделило министерство культуры.

Митрополит Тихон сообщил о подготовке планов освоения земельного участка военного городка, расположенного возле заповедника и переданного Севастополю министерством обороны.

«Сейчас музею передают новые пространства, где были военные базы. После изучения специалистами в области археологии мы намереваемся сделать на этом месте, где разрешат археологи, открытую сцену, потому что востребованы эти спектакли, – сообщил митрополит Тихон. – Что касается сцены, которую мы возвели (на территории музея-заповедника “Херсонес Таврический” – прим. Вести Севастополь), она была сделана с разрешения Министерства культуры, под строгим контролем археологов. Мы думаем, что она просуществует лет пять. После того, как будет построена крытая сцена и открытый амфитеатр, нужда в сцене, которая здесь, отпадёт».

Кстати, автор пьесы, по которой был поставлен спектакль «Грифон», всё лето демонстрировавшийся на сцене, как раз митрополит Тихон. Он много лет изучает историю Херсонеса.

По словам митрополита, сроки передачи участка неизвестны. Фонд “Моя история” подготовил концептуальный план реконструкции участка, который будет скорректирован после проведения археологических раскопок на местности.

“Мы хотели бы уже вне самого памятника (музея-заповедника “Херсонес Таврический” – прим. Вести Севастополь) сделать и реконструкцию древнего города. Там могут быть небольшие музеи, кафе, ремесленные мастерские”, – считает митрополит Тихон.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь