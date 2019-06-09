Митя Фомин станет первым эстрадным певцом, выступившим в Античном театре Херсонеса

9 июня 2019     10
Митя Фомин станет первым эстрадным певцом, выступившим в Античном театре Херсонеса

До этого историческая площадка принимала только театральные спектакли и оперные постановки. 

11 июня 2019 в 20.00 на античной сцене музейного комплекса «Херсонес Таврический» под открытым небом певец Митя Фомин выступит с концертом ко Дню России. Артист впервые привезет в Севастополь программу «Акустика», с которой уже знакомы во многих регионах страны. Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, эта программа, скорее, похожа на театральный спектакль с качественным музыкальным сопровождением, чем на привычный концерт эстрадного артиста. . Как

«Однажды я приехал в Херсонес на экскурсию и влюбился, – рассказывает Митя Фомин. – Я всегда мечтал выступить на античной сцене, но не видел их нигде, кроме Греции, Италии и других европейских стран. И вот именно такая оказалась перед моими глазами в Херсонесе. Я, конечно, стал грезить о ней. Я счастлив, что руководство музея предоставило мне эту возможность, и благодарен поддержке администрации Гагаринского района Севастополя. Для меня большая честь сыграть в Херсонесе акустический концерт в канун Дня России». 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта woman.ru

Источник: Вести Севастополя

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