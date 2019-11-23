Михаилу Развожаеву и Сергею Аксенову вручили партбилеты «Единой России»

В субботу, 23 ноября, на XIX съезде партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партбилеты главе Крыма Сергею Аксёнову и врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву.

«Хочу наших соратников по партии поздравить со вступлением в ряды партии «Единой России», – обратился к присутствующим Дмитрий Медведев.

По его словам, руководители субъектов федерации, возглавившие списки «Единой России» на региональных выборах в этом и предыдущие годы, решили «работать и дальше внутри Партии».

Кроме глав Крыма и Севастополя, партбилеты получили ещё 14 человек: депутаты, общественники и бизнесмены. Съезд посетил президент России Владимир Путин.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: er.ru

Источник: Вести.Севастополь