Михаилу Развожаеву рассказали об архетипах севастопольских контейнерных площадок

Врио губернатора города удивился, что в Севастополе у площадок для сбора ТКО есть архетип. Это выяснилось в процессе обсуждения вопроса оборудования таких объектов.

И.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал, что городские площадки имеют несколько утвержденных архетипов, в зависимости от района. Например, некоторые из них предполагают наличие сетки, которая не позволяет разлетаться из контейнеров мусору.

«Архетип – выражение интересное по отношению к контейнерным площадкам», – отметил Развожаев.

Он поинтересовался все ли установленные площадки для ТКО соответствующего качества?

«Замечания есть. Нарушения касаются обустройства пандусов для отката контейнеров. Но большинство площадок качественные. С 2016 года их уже научились делать», – пояснил Горлов.

По его словам, во всех муниципальных округах Севастополя заложены средства на оборудование контейнерных площадок. Сегодня в Департаменте городского хозяйства принимают заявки на следующий год на их строительство и благоустройство.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь