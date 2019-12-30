Михаил Развожаев вошёл в пятёрку глав регионов, активно ведущих Instagram

Врио губернатора на прошедшей неделе, с 23 по 29 декабря, продемонстрировал значительную медиа-активность.

В рейтинге глав регионов России, активно ведущих Instagram, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев занял пятую строчку. За неделю он опубликовал 53 истории и сделал девять постов.

Первое место в рейтинге у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, разместившего 98 материалов в «историях». За ним следует губернатор ХМАО Наталья Комарова, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и председатель правительства Хакасия Валентин Коновалов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь