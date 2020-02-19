Михаил Развожаев вручил юбилейную медаль ветерану, расписавшемуся на стенах Рейхстага

19 февраля 2020     22
Михаил Развожаев вручил юбилейную медаль ветерану, расписавшемуся на стенах Рейхстага

В рамках рабочей поездки на Северную сторону врио губернатора навестил участника Великой Отечественной войны Леонида Залюбченко.

Ветерану в этом году исполнится 95 лет. На фронт он был призван из Омска в 1943 году. Воевал в Польше, дошёл до Берлина и даже оставил свой автограф на стенах Рейхстага в мае 1945 года.

После Победы Леонид Александрович ещё четыре года служил в Берлинском военном гарнизоне. К многочисленным боевым наградам ветерана добавилась ещё одна – медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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