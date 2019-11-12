Михаил Развожаев встретился с Советом Высших офицеров Севастополя

Врио губернатора Михаил Развожаев сегодня, 12 ноября, встретился с членами «Совета Высших офицеров (генералов и адмиралов) Севастополя».

Мероприятие прошло в Доме офицеров при участии командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, вице-губернатора Владимира Базарова и руководителя Департамента труда и соцзащиты Станислава Борисенко.

«Для меня сегодня большая честь первый раз участвовать в заседании Совета Высших офицеров <…> Теперь мы должны доказать, что умеем выполнять обещания, наводить порядок, строить и сдавать объекты единой командой Севастополя», – начал рабочую встречу Михаил Развожаев.

Участники Совета, в свою очередь, предложили руководству города рассмотреть вопрос о создании мемориального кладбища, а также обсудили проблемы благоустройства, ремонта дорог и дворов. Они также поддержали проект строительства мемориального комплекса на мысе Хрустальный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь