Михаил Развожаев заявил, что будет разбираться в деле севастопольской онкобольной

28 декабря 2019     19
Михаил Развожаев заявил, что будет разбираться в деле севастопольской онкобольной

К каким выводам по поводу причин смерти Елены Красулиной пришли специалисты, спросил Михаила Развожаева один из журналистов. Напомним, о лечении жительницы Севастополя был задан вопрос Президенту России на форуме ОНФ в мае.

Как рассказал врио губернатора Михаил Развожаев, экспертиза ещё не начата, но вопрос на его личном контроле. Дорогостоящее исследование нужно проводить в Санкт-Петербурге.

Также глава региона рассказал, что готов встретиться с дочерью умершей Елены Красулиной Нательей. И добавил, что в городе сейчас формируется команда специалистов-онкологов. Возможно, в город приедут работать врачи из Красноярска.

Источник: Вести.Севастополь

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