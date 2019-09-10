Михаил Развожаев заявил, что он не «временщик» и будет баллотироваться в губернаторы

Выборы губернатора Севастополя состоятся в 2020 году, и Михаил Развожаев намерен в них участвовать.

«Я приехал в Севастополь не как «временщик». Я буду работать этот год. Своей работой постараюсь завоевывать доверие севастопольцев. И конечно же, по итогам года работы, логично будет выставить свою кандидатуру на пост губернатора Севастополя. Потому что для меня важно довести начатые дела до конкретного результата», – написал он на своей странице в Инстаграме.