Михаил Развожаев извинился перед севастопольцами за хамство ДИЗО

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев извинился перед горожанами за хамство сотрудников департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Об этом врио губернатора написал на своей странице в Facebook.

Накануне в социальной сети “Вконтакте” сотрудник ДИЗО назвал глупым севастопольца, который поинтересовался застройкой сквера у торгового центра “Муссон”.

“Илья, Вы просто глупы, к сожалению) Основанием для расторжения договора является его нарушение. В данном случае в части касающейся НАРУШЕНИЙ НЕТ. Еще не поняли? 25 раз объяснить? То, что гражданам не нужно что-то – это позиция граждан. Позиция предпринимателя – другая. Все находятся в равных правах. У предпринимателя все законно. На каком основании расторгать договор?” – такой ответ от чиновников получил на свой вопрос Илья Новиков. «Сотрудники ДИЗО позволили себе хамский выпад в адрес человека в соцсетях. Это недопустимо. Я всегда подчёркиваю, что соцсети – это важнейший канал коммуникации с людьми. С людьми нужно разговаривать. И, если нужно, и 25 раз объяснять непростые ситуации. Простым человеческим языком. Приношу извинения за сотрудника ДИЗО», – написал Развожаев.

Михаил Развожаев отметил, что уже третий день находится в командировке в Москве. По приезду в Севастополь врио губернатора планирует разобраться с застройкой сквера на улице Вакуленчука. По его словам, договор аренды на земельный участок был заключен ещё при Украине, однако разрешение на строительство предприниматель получил весной текущего года.

Источник: Вести.Севастополь