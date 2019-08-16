Михаил Развожаев извинился перед севастопольцами за хамство ДИЗО

16 августа 2019     19
Михаил Развожаев извинился перед севастопольцами за хамство ДИЗО

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев извинился перед горожанами за хамство сотрудников департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Об этом врио губернатора написал на своей странице в Facebook.

Накануне в социальной сети “Вконтакте” сотрудник ДИЗО назвал глупым севастопольца, который поинтересовался застройкой сквера у торгового центра “Муссон”.

“Илья, Вы просто глупы, к сожалению) Основанием для расторжения договора является его нарушение. В данном случае в части касающейся НАРУШЕНИЙ НЕТ. Еще не поняли? 25 раз объяснить? То, что гражданам не нужно что-то – это позиция граждан. Позиция предпринимателя – другая. Все находятся в равных правах. У предпринимателя все законно. На каком основании расторгать договор?” – такой ответ от чиновников получил на свой вопрос Илья Новиков.

«Сотрудники ДИЗО позволили себе хамский выпад в адрес человека в соцсетях. Это недопустимо. Я всегда подчёркиваю, что соцсети – это важнейший канал коммуникации с людьми. С людьми нужно разговаривать. И, если нужно, и 25 раз объяснять непростые ситуации. Простым человеческим языком. Приношу извинения за сотрудника ДИЗО», – написал Развожаев.

Михаил Развожаев отметил, что уже третий день находится в командировке в Москве. По приезду в Севастополь врио губернатора планирует разобраться с застройкой сквера на улице Вакуленчука. По его словам, договор аренды на земельный участок был заключен ещё при Украине, однако разрешение на строительство предприниматель получил весной текущего года.

Источник: Вести.Севастополь

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