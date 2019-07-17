Михаил Развожаев и Игорь Осипов обсудили подготовку ко Дню ВМФ

Накануне врио губернатора Севастополя встретился с командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Игорем Осиповым. Как написал в своем Инстаграме Михаил Развожаев, они обсудили подготовку к самому главному празднику года в Севастополе – дню ВМФ, который в этом году выпадает на 28 июля, и дальнейшую совместную работу.

В этот день в Севастопольской бухте пройдет парад кораблей, военно-спортивное шоу, театрализованное представление, тематические экскурсии в Музее Черноморского флота и Военно-историческом музее фортификационных сооружений, выставка вооружения и техники. Будут открыты для посещения некоторые корабли Черноморского флота, а вечером над площадью Нахимова прогремит фейерверк.

Кстати, сегодня, 17 июля, отмечается день морской авиации ВМФ.

Но сегодня Развожаев уже находится в Москве – будет обсуждать в правительстве страны вопросы реализации программы развития Севастополя.

Фото из Инстаграма Михаила Развожаева

Источник: Вести.Севастополь