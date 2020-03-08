Михаил Развожаев наградил жительниц Севастополя за заслуги перед городом

8 марта 2020     15
Михаил Развожаев наградил жительниц Севастополя за заслуги перед городом

В преддверии Международного Женского дня наградили выдающихся женщин Города-Героя Севастополя.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил благодарственными письмами, наградами и почетными званиями представительниц общественных организаций, работниц сфер образования, воспитания и культуры, государственных служащих.

«Дорогие женщины, я от всей души поздравляю Вас с прекрасным праздником – Международным женским днем! Мы все прекрасно понимаем, что в этот день мы с самыми добрыми и светлыми чувствами обращаемся к нашим замечательным женщинам, тем, кто ежедневно делает нашу жизнь замечательной. Президент Владимир Владимирович Путин однажды сказал: «Каждый мужчина очень сильно хочет, желает, чтобы женщины были украшением его жизни. Но мы, мужчины, прежде всего не должны забывать, что будет ли женщина украшением жизни, зависит от нас, мужчин». Я желаю Вам, чтобы каждый мужчина, который с вами, всегда об этом помнил и делал все, для того чтобы Ваша жизнь была замечательной и Вы были украшением для нас. Желаю Вам счастья, успехов и удачи в тех сферах, в которых Вы занимаетесь, они все важны. Вы для нас делаете многое. Примите от меня лично большую благодарность и признательность», – поздравил женщин с наступающим праздником Глава Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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