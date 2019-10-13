Михаил Развожаев назвал сроки окончания реконструкции Камышового шоссе

13 октября 2019     23
Михаил Развожаев назвал сроки окончания реконструкции Камышового шоссе

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев вместе с сенатором Екатериной Борисовной Алтабаевой и глава департаментов правительства города накануне встретился с активом Гагаринского района, чтобы услышать, какие проблемы волнуют людей.

Об этой встрече Михаил Развожаев написал у себя на страницах в социальных сетях. Он сообщил, что к лету следующего года ремонт на Камышовом шоссе должен быть завершен. Раньше не получится в силу многих причин – там слишком большой объем работ. Контракт с прежним подрядчиком город вынужден был расторгнуть, а новый конкурс выиграл «Севавтодор». ⠀

Вообще строительство – одна из самых болезненных тем в Севастополе. На встрече жители пожаловались на несколько высоток, строящихся в Гагаринском районе.

«Хочу еще раз повторить: пока мы разбираемся с Генпланом, никаких новых разрешений на строительство многоквартирных домов в Севастополе выдаваться не будет. По некоторым стройкам проверим обоснованность выданных разрешений», – заявил Михаил Развожаев.

  

Волнует севастопольцев и застройка берегов бухты Круглой. Большую часть территории, которая пока пустует, правительство хочет перевести в зоны для создания общественных пространств.

«Целая кампания была развернута в городе по сохранению фисташковой рощи. Ее никто, конечно, вырубать не позволит. Она «вырезана» сейчас из территории застройки. Однако активисты говорят, что есть ещё деревья в глубине будущей строительной площадки. Пообещал, что лично приеду ещё раз, чтобы поставить точку в этом вопросе», – написал глава города.

Также Развожаев сообщил, что очередной конкурс на строительство КОС “Южные” будет объявлен на следующей неделе.

“Достаточно больших крупных серьезных компаний, которые в стране умеют делать эту работу, мы пригласили к участию в этом конкурсе. Победит, конечно тот, что предложит более хорошие условия, но мы поставили в конкурсе такие ограничения по опыту, что никакая шарашкина контора прийти сюда не сможет”, – сказал глава города. 

Встреча продолжалась 2 часа, и Михаил Развожаев пообещал, что такие обсуждения будут регулярно проходить во всех муниципальных образованиях Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото со страницы Михаила Развожаева в Фейсбуке

Источник: Вести.Севастополь

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