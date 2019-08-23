Михаил Развожаев намерен посетить все школы Севастополя

Об этом врио губернатора Севастополя написал сегодня утром в своих социальных сетях.

«Если не успею до 1 сентября, то продолжу поездки до октября», – пообещал Развожаев.

Накануне днем он не только побывал на строительной площадки школы на проспекте Античный, но и в школе №49 на улице Бориса Михайлова. Учебному заведению в следующем оду исполнится 35 лет. В кабинетах труда оборудование Михаил Развожаев увидел оборудование его детства – станки, тиски, в классах девочек – швейные машинки.

«Понятно, что десятилетиями школы не получали нужного финансирования. Но восхищает, как бережно все оборудование сохранили учителя, все в рабочем состоянии. Безусловно нужно современное оборудование, будем его приобретать обязательно.

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Когда смотрю школы, проверяю и инфраструктуру вокруг. Все должно быть продуманно до мелочей: подъезд автомобилей, возможность припарковаться, чтобы проводить ребёнка в класс, пешеходные дорожки, освещение. Качество жизни складывается именно из таких больших и важных «мелочей». Утром мы отводим детей в школу, и, если день начинается с «полосы препятствий», его трудно провести позитивно. По 49-ой школе дал ряд поручений в этой логике», – сообщил врио губернатора.

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Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь