Михаил Развожаев не удовлетворён результатами реализации ФЦП в Севастополе

Вопрос о подрядчиках больших проектов врио губернатора Михаилу Развожаеву задал главный редактор ГТРК «Севастополь» Андрей Поперечнюк.

В ответе на вопрос глава региона рассказал, что составленная ранее смета по реконструкции Камышового шоссе не соответствует размерам реальных расходов. В следующем году можно будет реализовать проект в два этапа. Сначала новому подрядчику предстоит сделать новую смету и согласовать её, и только потом будет заключён новый контракт.

Одним из вариантов решения проблемы очистных сооружений “Южные” может стать строительство объекта одной из федеральных компаний, которая проведет реконструкцию самостоятельно, а затем передаст готовый объект городу.

Подрядчика власти города планируют выбрать в первые два месяца следующего года. Глава региона выразил уверенность в том, что в 2020 году весь проект удастся реализовать.

фото правительства г. Севастополя

Источник: Вести.Севастополь