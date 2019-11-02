Михаил Развожаев обсудил с главой ВГТРК развитие севастопольского филиала

2 ноября 2019     12
Михаил Развожаев обсудил с главой ВГТРК развитие севастопольского филиала

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев встретился в Москве с генеральным директором ВГТРК Олегом Добродеевым.

«Обсудили развитие филиала в Севастополе», – написал Развожаев на своей официальной странице в Instagram.

Он также рассказал, что после Госсовета в Калининграде, прилетел в Москву для участия в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Виталия Мутко. Там обсуждались особенности формирования бюджетов регионов. Для Севастополя этот вопрос очень важен, так как город получает большую часть средств из федерального центра.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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