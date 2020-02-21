Михаил Развожаев поддержал поправку в Конституцию о незыблемости границ

«Наиболее важно для нас, для жителей Севастополя, для жителей Крыма, потому что внесение такой поправки в конституцию навечно закроет вопрос о статусе Севастополя и Крыма. Для россиян этот вопрос, в принципе, давно закрыт», – отметил Михаил Развожаев.

Сделать границы «железобетонными» предложил актёр Владимир Машков. Президенту идея понравилась. Поддерживает эту инициативу и глава Севастополя.

В новой редакции Российской Конституции может появится пункт о нерушимости российских границ с запретом отчуждения территорий страны, в том числе и Крыма.

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