Михаил Развожаев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

В Севастополе в Драматическом театре имени Б.А. Лавренева состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

Врио Губернатора Севастополя поблагодарил военных за службу и поздравил их с 23 февраля и Днем народной воли. Благодарственными письмами были награждены наиболее отличившиеся военнослужащие Черноморского флота.

На торжественном собрании командующего Черноморским флотом врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что военнослужащие которые долгое время не могли оформить собственность на свои квартиры получили возможность приватизировать жилье. Более 600 квартир было принято в городскую собственность и теперь жилье возможно приватизировать. Глава города отметил, что 58 квартир уже оформлено в собственность. Приватизация будет закончена до конца 2020 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь