Михаил Развожаев поздравил жительниц Севастополя с праздником

Врио губернатора Севастополя поздравил жительниц города с праздником 8 Марта.
«Спасибо вам, милые женщины, за душевную щедрость и талант созидания. За тепло и уют в нашем общем доме – Севастополе! От всей души вам желаю отличного весеннего настроения, здоровья, благополучия, успехов, любви, красоты и счастья!», – обратился глава города к представительницам прекрасного пола.
Он отметил, что по итогам 2019 года Севастополь занял второе место по числу зарегистрированных браков. Михаил Развожаев напомнил, что кроме новых мер поддержки семей, анонсированных Президентом России Владимиром Путиным , в регионе введён дополнительный материнский капитал, продолжается строительство школ, детских садов, парков и стадионов.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь