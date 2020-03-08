Михаил Развожаев поздравил жительниц Севастополя с праздником

Он отметил, что по итогам 2019 года Севастополь занял второе место по числу зарегистрированных браков. Михаил Развожаев напомнил, что кроме новых мер поддержки семей, анонсированных Президентом России Владимиром Путиным , в регионе введён дополнительный материнский капитал, продолжается строительство школ, детских садов, парков и стадионов.

«Спасибо вам, милые женщины, за душевную щедрость и талант созидания. За тепло и уют в нашем общем доме – Севастополе! От всей души вам желаю отличного весеннего настроения, здоровья, благополучия, успехов, любви, красоты и счастья!», – обратился глава города к представительницам прекрасного пола.

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