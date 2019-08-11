Михаил Развожаев поздравил мусульман Севастополя с праздником Курбан-байрам

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил поздравил мусульман Севастополя с праздником Курбан-байрам.

Уважаемые мусульмане Севастополя!

Примите мои искренние поздравления в связи с наступлением одного из самых почитаемых и важных для каждого мусульманина праздника Курбан-байрам!

Курбан-байрам – это праздник мудрости и доброты, духовной чистоты и благочестия, торжества примирения.

Сострадание и великодушие, бескорыстная любовь к тем, кто сегодня находится рядом, сохранение светлой памяти об ушедших родственниках и истинной веры в душе, чистые помыслы и внимание к близким – всем нам близки общечеловеческие ценности праздника Курбан-байрам.

Мусульмане Севастополя активно участвуют в общественной жизни города. Уверен, что и впредь вы продолжите вносить значимый вклад в укрепление традиционных устоев российского общества, в развитие плодотворного межконфессионального и межнационального диалога в регионе.

Пусть эти светлые праздничные дни подарят вам радость общения с семьей, тепло и любовь родных и близких.

Желаю вам мира, процветания, добра и благополучия!

Материалы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь