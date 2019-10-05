Михаил Развожаев поздравил педагогов с Днём учителя

5 октября 2019     38
Михаил Развожаев поздравил педагогов с Днём учителя

Врио Губернатора Севастополя вспомнил свои школьные годы и учителей, которые стали примером в жизни.

«Спасибо вам за ваш нелёгкий каждодневный труд, от которого напрямую зависит будущее нашей страны, будущее Севастополя! Желаю вам благополучия, новых профессиональных достижений, замечательных учеников и благодарных родителей!», – обратился к педагогам Михаил Развожаев.

По его словам, в городе ещё много нерешённых проблем в сфере образования. Но врио губернатора пообещал, что поддержка учителей будет усиливаться.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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