Михаил Развожаев поздравил педагогов с Днём учителя

По его словам, в городе ещё много нерешённых проблем в сфере образования. Но врио губернатора пообещал, что поддержка учителей будет усиливаться.

«Спасибо вам за ваш нелёгкий каждодневный труд, от которого напрямую зависит будущее нашей страны, будущее Севастополя! Желаю вам благополучия, новых профессиональных достижений, замечательных учеников и благодарных родителей!», – обратился к педагогам Михаил Развожаев.

Врио Губернатора Севастополя вспомнил свои школьные годы и учителей, которые стали примером в жизни.

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Михаил Развожаев поздравил педагогов с Днём учителя Врио Губернатора Севастополя вспомнил свои школьные годы и учителей, которые стали примером в жизни. «Спасибо вам за ваш нелёгкий каждодневный …

