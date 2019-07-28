Михаил Развожаев поздравил севастопольцев с Днем ВМФ

28 июля 2019     15
Михаил Развожаев поздравил севастопольцев с Днем ВМФ

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев поздравил горожан с Днем Военно-морского флота.

“Уважаемые севастопольцы, военнослужащие Черноморского флота, ветераны!

День Военно-морского флота – это один из самых любимых, самый главный праздник города-героя!

В Севастополе все связано с легендарным Краснознаменным Черноморским флотом, героические страницы военной летописи России написаны моряками-черноморцами.

Севастополь воспитал сотни династий военнослужащих, в которых патриотизм, верность долгу и Отечеству передается из поколения к поколению.

Черноморский флот сегодня – это надежная зашита южного форпоста России.  Благодаря поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина за пять лет флот пополнился современными образцами вооружения, новыми боевыми кораблями и подводными лодками.

Наша задача, задача Правительства города Севастополя – улучшение качества жизни севастопольцев, и конечно же семей военнослужащих Черноморского флота.

Поздравляю ветеранов, посвятивших свою жизнь флоту и заложивших основу морской славы нашей державы, военнослужащих, ежедневно стоящих на боевом посту. Особые слова хочется адресовать тем, кто сейчас находится в походах –  дорогие моряки, мы ждем вашего скорейшего возвращения домой в Севастополь! С праздником!”

Источник: Вести.Севастополь

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