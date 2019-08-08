Михаил Развожаев попросил горхоз регулярно читать его Инстаграм

Следить за жалобами, которые севастопольцев регулярно оставляют на страницах Михаила Развожаева в социальных сетях, – такой совет врио губернатора дал сегодня руководителю департамента городского хозяйства. Много обращений касаются вывоза мусора и несвоевременной уборки упавших веток и деревьев, рассказал Михаил Развожаев. В будущем он планирует раз в неделю выезжать в один из районов города со всеми службами городского хозяйства, чтобы оценить их работу и состояние территории.

“Огромное количество вещей вызывают иногда возмущение, иногда удивление, иногда расстройство, – сказал Михаил Развожаев. – Давайте как-то мобилизуемся. Глав муниципалитетов будем привлекать к этой работе, потому что как-то непонятно, почему такая пассивность”.

Источник: Вести.Севастополь