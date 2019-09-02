Михаил Развожаев потребовал от чиновников жёстче контролировать подрядчиков

2 сентября 2019     4
Михаил Развожаев потребовал от чиновников жёстче контролировать подрядчиков

Об этом врио губернатора Севастополя заявил на аппаратном совещании в правительстве города. 

Развожаев рекомендовал сотрудникам департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры и департамента городского хозяйства контролировать объекты, на которых ведется благоустройство.

“Можно распределить специалистов, дежурство сделать. Чтобы каждый день утром и вечером там появлялись и смотрели динамику.  Я могу судить по Советской и по другим улицам: утром смотришь – никого нет. Днем никого нет. Вечером никого нет. Потом два человека где-то появятся”, – приводит корреспондент “Вести-ФМ” цитату Развожаева.

В качестве примера врио губернатора привел Центральный городской холм, где сейчас ведется комплексное благоустройство.

“Сегодня 1 сентября был на улице Советской.  Там узкий проход. Приехали выгружать технику, перегородили всю улицу. Просто как-то это даже, честно говоря, несерьезно. Вы (горхоз) или департамент транспорта – герои этого подвига? Такое ощущение, что специально издеваемся просто над людьми”, – возмутился руководитель города. 

На каждом объекте, подчеркнул Михаил Развожаев, должны быть графики и схемы выполнения всех этапов работ.

“Можно задавать какой-то вектор движения в работах? Что вперед сделать, что позже, где сконцентрироваться и вообще контролировать, чтобы там люди были? Если там никого нет, давайте расторгать эти контракты! Чего мы мучаемся? Город стоит, ничего не двигается. Потом мы приходим к выводу, что подрядчик не справляется. По месяцу видно – работает или не работает”.

По словам врио губернатора, если нет динамики выполнения благоустройства и график работ нарушается, то после первого предупреждения контракт с подрядчиком необходимо расторгнуть.

Вести ФМ – Севастополь.

Источник: Вести.Севастополь

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