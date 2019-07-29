Михаил Развожаев предлагает не сносить старый корпус инфекционной больницы

Дмитрий Медведев одобрил идею строительства севастопольской инфекционной больницы в медицинском кластере, а не на прежнем месте. Однако решение не окончательное: его еще надо проанализировать и посчитать затраты, заявил глава правительства.

Сегодня он посетил это учреждение вместе с вице-премьером Дмитрием Козаком и врио губернатора Севастополя. Михаил Развожаев отметил, что считает идею сноса старой инфекционной больницы, возведение новой в центре города и строительство временного инфекционного модуля в Балаклаве небезопасными и нецелесообразными. Вместо этого глава региона предложил переделать проект и вписать новое здание в медицинский кластер, где будут также располагаться онкологический центр и больница скорой медицинской помощи. Идею поддерживает и руководство больницы.

Источник: Вести.Севастополь