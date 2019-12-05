Михаил Развожаев пригласил Героев России в оргкомитет Дня Победы

Врио Губернатора Севастополя в преддверии Дня Героев Отечества встретился с представителями общественной организации «Герои Отечества» Севастополя и Крыма.

Во встрече приняли участие: лётчик-испытатель Анатолий Кнышов, Герой России Дмитрий Полковников, Юрий Ставицкий и Роман Шадрин, депутат Заксобрания Сергей Колбин.

«В преддверии года Памяти и Славы мы создали оргкомитет по подготовке, который возглавил я лично <…> Буду очень признателен, если вы войдете в состав оргкомитета и примете участие в обсуждении этих вопросов», – обратился к собравшимся Михаил Развожаев.

По его словам, у комитета большие планы по приведению в порядок военных мемориалов и подготовке праздничных мероприятий к юбилею Победы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь