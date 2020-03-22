Михаил Развожаев призвал к гражданской ответственности севастопольцев, возвращающихся из-за рубежа

22 марта 2020     20
Михаил Развожаев призвал к гражданской ответственности севастопольцев, возвращающихся из-за рубежа

«Все люди, которые возвращается из стран, с подтверждёнными случаями коронавируса – обязаны самоизолироваться на 14 дней! Это сейчас главная мера профилактики. Даже если вы чувствуете себя нормально, это необходимо сделать! Вирус в начальной стадии может никак себя не проявлять, но вы можете быть его носителем и заразить окружающих», – написал врио губернатора Севастополя на своей странице в Инстаграме.

Роспотребнадзор сообщил, что инкубационный период заболевания коронавирусной инфекцией в среднем составляет 5,1 дня. При этом у 97,5% людей симптомы проявляются в течение 11,5 дня после заражения. Исследование проводилось в Школе общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в США.

Поэтому, считают в Роспотребнадзоре, 14-дневный карантин является самой разумной мерой предосторожности.

Также Михаил Развожаев рассказал о том, что власти города обладают информацией обо всех, кто пересёк границу и будут связываться с этими людьми, чтобы они добровольно ограничили свое общение и нахождение в общественных местах. Гражданская ответственность каждого человека может серьезно помочь в борьбе с вирусом. Так Сергей Аксенов в пятницу пригрозил уголовным преследованием тем, кто вернувшись из-за рубежа, не уйдет на карантин.

Пока в Севастополе не зафиксировано ни одного случая коронавируса, но у наших соседей в республике Крым уже есть один заболевший, а в Краснодарском крае их трое. Один из инфицированных – 63-летний сочинец, вернувшийся из Швейцарии. Второй зараженный – велосипедист из Чувашии, он приехал со сборов в Румынии в Геленджик. В изоляции оказались 14 человек, с которыми контактировал спортсмен.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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