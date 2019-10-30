Михаил Развожаев примет участие в заседании под председательством Президента

В Светлогорске Калининградской области завтра пройдёт расширенное заседание президиума Госсовета Российской Федерации по вопросам здравоохранения под председательством Владимира Путина, об этом на своей странице в соцсети сообщил Сергей Аксёнов.
В совещании «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения», кроме главы Республики Крым, участие примет врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и руководители ряда других регионов страны.
По словам Сергея Аксёнова, им предстоит отчитаться перед президентом о реализации проектов в сфере здравоохранения.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: Instagram
Источник: Вести.Севастополь