Михаил Развожаев примет участие в заседании под председательством Президента

В Светлогорске Калининградской области завтра пройдёт расширенное заседание президиума Госсовета Российской Федерации по вопросам здравоохранения под председательством Владимира Путина, об этом на своей странице в соцсети сообщил Сергей Аксёнов.

В совещании «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения», кроме главы Республики Крым, участие примет врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и руководители ряда других регионов страны.

По словам Сергея Аксёнова, им предстоит отчитаться перед президентом о реализации проектов в сфере здравоохранения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Instagram

Источник: Вести.Севастополь