Михаил Развожаев принял участие в заседании Морской коллегии в Санкт-Петербурге

18 октября 2019     21
Михаил Развожаев принял участие в заседании Морской коллегии в Санкт-Петербурге

Он выступил с докладом о развитии яхтенного туризма.

На заседании Морской коллегии при правительстве России обсудили возможности упрощения процедур при заходе в морские порты для яхт. Правительство Севастополя уже инициировало снятие пограничного режима в акватории Балаклавской бухты, и этот опыт может быть распространён на другие акватории, сообщил врио губернатора на своей странице в соцсети.

Он также предложил обеспечить «Объединённую судостроительную корпорацию» госзаказом на строительство круизного лайнера класса река-море для Севморпорта, который будет курсировать в Азово-Черноморском и Волго-Донском бассейне.

После Михаил Развожаев ознакомился с фондом Центральной военно-морской библиотеки Минобороны России, издания которой сейчас оцифровывают. И договорился о передаче электронной копии полного собрания «Петровской коллекции» в севастопольскую Морскую библиотеку имени адмирала Лазарева.

Источник: Вести.Севастополь

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Михаил Развожаев принял участие в заседании Морской коллегии в Санкт-Петербурге
Михаил Развожаев принял участие в заседании Морской коллегии в Санкт-Петербурге

Он выступил с докладом о развитии яхтенного туризма. На заседании Морской коллегии при правительстве России обсудили возможности упрощения процедур при …



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