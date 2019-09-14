Михаил Развожаев принял участие в совещании Совбеза в Южном федеральном округе

С главами регионов, входящих в состав округа, обсудили вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров.
Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев принял участие в выездном совещании Совета Безопасности России в Южном федеральном округе. Встреча проходила в Волгограде под председательством Николая Патрушева. На ней был рассмотрен ход реализации «Основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года».
Особое внимание представители Совбеза уделили предотвращению аварий, вызванных изношенностью оборудования промышленных объектов, и сложной пожарной обстановке.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь