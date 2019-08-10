Михаил Развожаев рассказал, как он будет работать с обращениями жителей

Врио губернатора города сегодня пообещал своим подписчикам в Инстаграме и Фейсбуке, что заведет еще аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», чтобы у рядовых горожан было больше возможностей обратиться к нему напрямую. Только он просит не ждать мгновенной реакции.

«Планомерно с ростом аккаунтов и подписчиков, снижается скорость реакции и ответов. Я прошу относиться к этому с пониманием», – написал он сегодня на своей странице в Фейсбуке.

На этой неделе на заседании правительства Михаил Развожаев поручил руководителям департаментов активнее следить за сообщениями севастопольцев в его соцсетях. И отметил, что многие члены правительства уже активно включились в эту работу и оставляют свои комментарии под обращениями людей.

Он объяснил, что быстро он реагирует только на экстренные сообщения, с остальными разбирается в порядке очередности. И предупредил, что за ложь, оскорбления и хамство будет блокировать пользователей.

С сентября Михаил Развожаев начнет проводить общественный прием граждан, а также открытые встречи в районах, причем в нерабочее время, чтобы все желающие могли на них прийти. Анонсы о том, когда и где пройдут эти встречи, врио губернатора будет размещать у себя на страницах, а также в городских СМИ.

«Некоторые вопросы, которые копились годами, десятилетиями, просто нельзя решить мгновенно. Но отвечать, объяснять, контролировать вместе с вами, как идет выполнение поручений, будет всё правительство», – заверил севастопольцев Михаил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь