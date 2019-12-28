Михаил Развожаев рассказал о встрече Нового года

28 декабря 2019     17
Михаил Развожаев рассказал о встрече Нового года

На итоговой пресс-конференции врио губернатора Севастополя рассказал, где, как и с кем будет встречать 2020 год.

Михаил Развожаев поделился с журналистами планами на новогоднюю ночь. Супругу и дочь он не видел больше месяца. Половина семьи Развожаева была занята спортом. Дочь врио губернатора Севастополя занимается фигурным катанием. Она вместе с мамой была на соревнованиях. 

“Сегодня они прилетят, и мы встретим Новый год вместе”, – ответил на вопрос одного из журналистов Михаил Развожаев. И добавил, что очень соскучился по семье в полном сборе. А сын всё это время был с ним в Севастополе.

Источник: Вести.Севастополь

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