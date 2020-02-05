Михаил Развожаев рассказал о планах привлекать в вузы практических специалистов

В среду, 5 февраля, в Солнечногорске прошёл семинар-совещание членов Государственного совета России «О повышении роли субъектов Российской Федерации в подготовке кадров для экономики и социальной сферы».

Врио губернатора Севастополя назвал эффективным новый формат разработки управленческих решений. Как руководитель подгруппы «Кадровое обеспечение образовательных и научных организаций» он прокомментировал планы изменений в системе высшей школы России.

«Важный момент – это привлечение практиков в систему высшего образования и в систему высшей школы. У нас ректоры ведущих университетов страны присутствуют. И все сходятся на мысли, что сегодня к академическим знаниям нужны практические, чтобы те специалисты, которые выпускаются и высшей школой, и средне-специальным образованием были востребованы на рынке труда», – отметил Михаил Развожаев.