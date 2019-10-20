Михаил Развожаев рассказал, почему дочь не поехала с ним в Севастополь

Сын врио губернатора Севастополя пошел в первый класс в севастополськую школу. Более того, здесь его записали еще и в музыкальную. Михаил Развожаев рассказал журналистам, что уровнем преподавания он очень доволен.

Есть у главы города и старшая дочь, но ее решено было оставить в Москве. С четырех лет девочка занимается фигурным катанием, участвует в сборах, и родители решили не ломать ребенку жизнь, и сейчас она живет с бабушкой.

– Севастополю нужен ледовый дворец, – отреагировали журналисты.

– Чтобы воссоединить семью, – с улыбкой добавил Михаил Развожаев.

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Источник: Вести.Севастополь