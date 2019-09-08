Михаил Развожаев рассказал, что не голосовал на выборах в Севастополе

8 сентября 2019     15
Михаил Развожаев рассказал, что не голосовал на выборах в Севастополе

У врио губернатора нет городской прописки, а временная регистрация не даёт права избирать депутатов Законодательного Собрания.

Михаил Развожаев рассказал на своей странице в facebook, что не голосовал на выборах в Севастополе.

«Я никогда не скрывал, что снимаю квартиру в Севастополе. Насколько вы знаете, собственники не стремятся прописать у себя квартиросъемщиков <…> А временная регистрация по закону города не даёт права голосовать на выборах в Законодательное Собрание», – пояснил он.

Но в стороне от выборов врио губернатора не остался. Он посетил мобильный пункт для голосования в Широком, установленный вместо старого троллейбуса. Пообщался с избирателями, которые позитивно оценили новый пункт.

На вопрос о том, будет ли он участвовать в выборах губернатора Севастополя, Михаил Развожаев ответил положительно. По его словам, спустя год работы он выставит свою кандидатуру на пост выборы, чтобы получить время завершить начатые дела.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

За ходом выборов в Крыму следили почти 5 тысяч наблюдателей
За ходом выборов в Крыму следили почти 5 тысяч наблюдателей

Председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев сообщил о том, что за ходом выборов на полуострове следили почти 5 тысяч наблюдателей.«По состоянию …


В день выборов в Крыму и Севастополе усилия Навального не заметны и не результативны
В день выборов в Крыму и Севастополе усилия Навального не заметны и не результативны

В Севастополе продолжает работу единый медиацентр «Выборы 2019», на площадке которого представители СМИ следят за тем, как в Севастополе проходит …


Михаил Развожаев рассказал, что не голосовал на выборах в Севастополе
Михаил Развожаев рассказал, что не голосовал на выборах в Севастополе

У врио губернатора нет городской прописки, а временная регистрация не даёт права избирать депутатов Законодательного Собрания. Михаил Развожаев рассказал на …


Машина сбила инвалида на коляске в центре Москвы
Машина сбила инвалида на коляске в центре Москвы

В центре Москвы автомобиль сбил инвалида-колясочника, который пересекал дорогу в неположенном месте. Момент аварии попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал …


Популярность Дзюбы, уверенность Черчесова и ожидаемый аншлаг: как сборная России готовится к матчу с Казахстаном
Популярность Дзюбы, уверенность Черчесова и ожидаемый аншлаг: как сборная России готовится к матчу с Казахстаном

Сборная России по футболу прибыла в Калининград, где пройдёт матч отборочного цикла Евро-2020 с Казахстаном. Перед тренировкой спортсмены успели пообщаться …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты