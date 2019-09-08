Михаил Развожаев рассказал, что не голосовал на выборах в Севастополе

У врио губернатора нет городской прописки, а временная регистрация не даёт права избирать депутатов Законодательного Собрания.

Михаил Развожаев рассказал на своей странице в facebook, что не голосовал на выборах в Севастополе.

«Я никогда не скрывал, что снимаю квартиру в Севастополе. Насколько вы знаете, собственники не стремятся прописать у себя квартиросъемщиков <…> А временная регистрация по закону города не даёт права голосовать на выборах в Законодательное Собрание», – пояснил он.

Но в стороне от выборов врио губернатора не остался. Он посетил мобильный пункт для голосования в Широком, установленный вместо старого троллейбуса. Пообщался с избирателями, которые позитивно оценили новый пункт.

На вопрос о том, будет ли он участвовать в выборах губернатора Севастополя, Михаил Развожаев ответил положительно. По его словам, спустя год работы он выставит свою кандидатуру на пост выборы, чтобы получить время завершить начатые дела.

Источник: Вести.Севастополь