Михаил Развожаев хотел бы возродить в Севастополе проектный институт

24 марта 2020     13
Михаил Развожаев хотел бы возродить в Севастополе проектный институт

“У меня в мыслях, что свой нормальный проектный институт должен быть в Севастополе, его нужно возрождать”, – заявил врио губернатора города Михаил Развожаев на встрече с журналистами. 

Качество строительства во многом зависит от качества проекта, а оно в последние годы оставляет желать лучшего. В городе уже были случаи, когда архитектурные бюро выдавали проекты даже без привязки к местности, и их потом приходилось несколько раз менять, что вело к удорожанию объекта. 

Так, по словам главы города, уже дважды пытались запроектировать новый корпус горбольницы №4 на Северной стороне и проектные организации не справлялись. 

“Этот вопрос не просто назрел, а перезрел, сейчас главное – сделать грамотный проект”, – считает Михаил Развожаев.

Нагрузка на больницу огромная, только взрослого населения там прикреплено 60 тысяч человек. Место для строительства корпуса подобрали, поддержкой президента Путина заручились, теперь нужно дополнительно включить этот объект в ФЦП и найти проектировщиков и подрядчиков. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта гражданпроект-севастополь.рф

Источник: Вести.Севастополь

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